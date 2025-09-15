Шесть коварных ошибок при покупке бытовой техники: как не переплачивать

Покупка новой бытовой техники – дело приятное, обещающее комфорт и удобство. Но часто радость от приобретения омрачается мыслью о переплате. Причем эти "лишние" деньги уходят из-за банальных ошибок, которые легко избежать.

© Vse42.ru

Разберем шесть самых распространенных ловушек:

1. Покупка "с запасом"

Желание взять холодильник побольше или телевизор с огромной диагональю "на всякий случай" часто оборачивается переплатой за неиспользуемый функционал. Полупустой холодильник, громоздкий телевизор, гигантская стиральная машина, стирающая по паре килограммов – все это лишние траты. Задайте себе честный вопрос: действительно ли вам это нужно прямо сейчас?

2. Доверие продавцу на слово

Консультанты в магазинах мотивированы продавать более дорогие модели или те, что приносят им бонус. Без четкого понимания своих потребностей легко поддаться их уговорам. Лучше заранее изучите рынок, почитайте отзывы и составьте список желаемых функций. Тогда диалог с продавцом будет конструктивным, а не направленным на опустошение вашего кошелька.

3. Погоня за модой

Новые модели смартфонов и ноутбуков выходят регулярно, но часто обновления носят косметический характер. Если ваш нынешний гаджет полностью справляется с задачами, менять его просто "чтобы быть в тренде" – верный способ потратить деньги впустую. Дождитесь действительно значимых технологических прорывов.

4. Покупка в первый день

Страх, что "разберут", особенно во время распродаж, заставляет нас хватать товар, не проверив цены в других местах. На деле, большинство товаров доступны еще долгое время. Терпение и сравнение цен – лучшие помощники в экономии.

5. Переплата за бренд

Известные марки часто берут за свое имя, а не за реальное превосходство в качестве или надежности. Не стоит игнорировать менее раскрученные бренды, особенно в сегменте мелкой бытовой техники. Разница в цене может достигать 30-40%, при этом функционал и качество сборки могут быть сопоставимы.

6. Игнорирование скрытых расходов

Покупка принтера, а затем дорогостоящих картриджей, или пылесоса с дорогими фильтрами – классическая ловушка. Сам товар может быть недорогим, но его обслуживание влетает в копеечку. Перед покупкой обязательно узнайте стоимость расходных материалов и частоту их замены. Иногда выгоднее заплатить немного больше за саму технику, чтобы потом экономить на ее эксплуатации.

Избегая этих ошибок, вы сможете совершать более осознанные покупки и тратить деньги с умом, сообщается в дзен-канале "MoneySense".