Выдаче кредитных карт в России предсказали спад

В 2025 году выдачи новых кредитных карт упадут на 10–15 процентов. Такое развитие событий предсказала «Ленте.ру» ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2025 года количество выданных банками новых кредитных карт выросло по сравнению с июлем на 20 процентов. Однако в годовом выражении их число сократилось на 36,6 процента.

Такую тенденцию эксперт объясняет тем, что банки более охотно одобряют выдачи кредитных карт, нежели потребительские займы, а клиенты, в свою очередь — выбирают карты за беспроцентный период, более низкую стоимость обслуживания долга, отсутствие навязанной страховки, и возможность получать кешбэк. Спрос на карты начал расти после того, как Банк России начал постепенно смягчать денежно-кредитную политикУ (ДКП). Стимулом стала потребность граждан расходы на сезонные траты (отпуск, ремонт, строительство, садовые работы и так далее).

«С одной стороны, высокий спрос населения на кредитки стимулирует рост потребительского спроса, что благоприятно для экономики. В условиях существенного замедления роста розничных продаж возобновление спроса на кредитные карты и, соответственно, на крупные покупки, может частично активизировать темпы роста розничных продаж. С другой стороны, некоторые люди склонны бесконтрольно набирать кредитные карты, пользуясь их сравнительно легкой доступностью, рискуя попасть в ситуацию, когда не смогут обслуживать все накопившиеся долги», — пояснила Мильчакова и добавила, что в текущих условиях предложение Банка России об ограничении количества банковских карт на одного владельца выглядят вполне обоснованным.

Как ранее отмечал руководитель направления по развитию потребительского кредитования Инго-банка Дмитрий Долженко, розничное кредитование начало оживать на фоне снижения ключевой ставки. Смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) позволяет укладываться в макропруденциальные лимиты — долговая нагрузка от новых займов снижается, что позволяет банкам активнее предлагать кредитки, добавил директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин