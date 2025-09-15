В последнее время в России значительно выросло количество жалоб со стороны граждан на необоснованную блокировку банковских карт и счетов.

Данный тренд связан с ужесточением мер по борьбе с мошенничеством, деятельностью дропперов и схемами отмывания денег: российские банки и регуляторы вынуждены принимать более строгие меры безопасности, чтобы пресекать подозрительные операции и защищать финансовую систему страны, однако такая активность нередко сказывается и на добросовестных клиентах, сообщает ИА DEITA.RU.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина открыто признала, что проблема необоснованных блокировок становится все более заметной и вызывает беспокойство. Она подчеркнула, что регулятор внимательно отслеживает ситуацию и планирует предпринять необходимые шаги, чтобы свести к минимуму случаи, когда средства добропорядочных граждан оказываются замороженными без веских оснований. По ее словам, крайне важно найти баланс между борьбой с финансовыми преступниками и сохранением прав обычных клиентов банков.

Председатель ЦБ также отметила, что банки обычно действуют в соответствии с рекомендациями и требованиями регулятора, направленными на предотвращение мошеннических операций и финансовых злоупотреблений. Тем не менее, она считает, что существующие правила и процедуры требуют доработки, чтобы избежать излишне жестких мер и снизить число ошибочных блокировок. ЦБ заинтересован в том, чтобы защитные механизмы работали эффективно, одновременно минимизируя неудобства для законопослушных пользователей.

Глава ведомства назвала три основные ситуации, при которых банковские учреждения могут применять крайние меры. В первую очередь, если возникает подозрение на проведение мошеннической операции, банк имеет право временно заблокировать карту клиента, чтобы предотвратить возможные потери. Во втором случае — при подозрении на отмывание денег, блокируются мобильные приложения и отказываются в сомнительных транзакциях. Наконец, при выявлении нарушений налогового законодательства могут быть приостановлены все операции по счету клиента, пишет «Российская газета».

Почему банк заблокировал карту и что с этим делать

Важно отметить, что для каждой из этих ситуаций предусмотрены отдельные механизмы обжалования и снятия блокировок. Несмотря на сложность и серьезность мер, конечное решение о разблокировке всегда остается за банком, а гражданину необходимо обращаться именно в свою финансовую организацию для разрешения споров. Набиуллина призвала клиентов банков не игнорировать процедуру обращения и использовать предусмотренные каналы для защиты своих прав, что поможет существенно ускорить процесс возврата доступа к средствам.