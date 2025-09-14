Юрист рассказал о налоговых вычетах по ИИС

Налоговый вычет - это сумма, которая уменьшает величину облагаемого НДФЛ дохода. Такое уменьшение приводит к уменьшению суммы налога.

В свою очередь инвестиционный налоговый вычет - это налоговый вычет, который предоставляется при внесении денег на индивидуальный инвестиционный счёт, а также при получении доходов от торговли на бирже через ИИС.

Как и в случае с имущественным вычетом при покупке жилья, инвестиционный налоговый вычет позволяет вернуть часть налога на доходы физических лиц.

Условно вычеты можно разделить на вычет на взнос и вычет на доход.

"Первый вид вычета можно оформлять каждый год, начиная со следующего после открытия счёта. После открытия ИИС и внесения на него произвольной суммы, через год налогоплательщик получает 13% от неё в виде вычета. При этом максимальная сумма для возврата налога на доходы физлиц в случае с ИИС составляет 52 000 ₽ в год. Вычет на доход можно получить один раз, при закрытии счёта не ранее чем через 3 года. Вычет позволит освободить от НДФЛ все сделки по ИИС", - пояснил "Российской газете" юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.

При этом максимальная совокупная сумма дохода от торговли ценными бумагами и купонного дохода не должна превышать 30 млн рублей за весь срок владения счётом, добавил он. В противном случае с суммы превышения придётся заплатить налог.