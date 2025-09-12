Мошенники атаковали ищущих работу россиян

Управление по борьбе с киберпреступностью (УБК) МВД России через свой официальный Telegram-канал «Вестник Киберполиции России» предупредило россиян о новой схеме мошенничества, направленной на граждан, ищущих работу.

Злоумышленники отслеживают объявления о трудоустройстве и выбирают потенциальных жертв среди соискателей. После этого жертве поступает звонок или сообщение от лица, представляющегося работодателем, с предложением вакансии, например, «помощника для пожилого человека» с обязанностью закупки продуктов.

После предварительного согласия соискателя мошенники предлагают продолжить переписку в мессенджере, обсуждая якобы список покупок. Далее жертва получает поддельное SMS-уведомление, имитирующее зачисление крупной суммы на банковский счет. Этот прием создает у гражданина иллюзию финансовой операции и доверие к «работодателю».

В ходе дальнейшего общения злоумышленники под предлогом необходимости подтверждения получения денег настаивают на включении функции демонстрации экрана мобильного устройства. Во время такой демонстрации они получают доступ к конфиденциальной информации, включая пароли, коды доступа и push-уведомления для банковских операций.

Это ловушка: как мошенники разводят россиян при устройстве на работу

УБК рекомендует не использовать функцию демонстрации экрана при общении с незнакомцами.