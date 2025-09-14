Перечислены хитрые уловки продавцов

Международная система мер и весов, или метрическая система, была введена в России 14 сентября 1918 года. Разбираемся, к каким уловкам прибегают продавцы, которые продолжают продавать продукцию на развес.

Психолог, автор курса по манипулятивным техникам Анна Шмидт в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что продавцы на рынках используют обычную тактику, которая подразумевает расположение клиента к себе. В ходе взвешивания продавцы нередко забалтывают клиента, всячески отвлекают его внимание.

— Еще с порога такой продавец начинает проявлять к вам небывалое расположение — то комплимент сделает, то вдруг скидку предложит. А в самый ответственный момент начнет говорить с вами о жизни. Будьте внимательны, следите за действиями продавца, — отметила эксперт.

С водой переборщили

Самые хитрые продавцы обкалывают мясо водой с влагоудерживающими агентами, и масса в разы увеличивается. Так покупатель не досчитается до 100 граммов мяса.

Фальшивая забота

Многие продавцы кладут на весы продукт, например сыр или колбасу, а под него — толстый слой бумаги из гигиенических соображений, чтобы весовой товар не касался чаши измерительного прибора. Это может добавить вес дорогому продукту.

Инструмент обмана

Иногда продавцы неверно маркируют гирю. Например, на ней написано «1 кг», а на деле она весит на 100 граммов меньше.

Хитрая калибровка

Самым распространенным и современным способом считается перекалибровка. Для него не требуется вскрывать корпус весов и вносить изменения в комплектацию. Откалибровать можно так, что при установке 500-граммовой гири устройство будет работать корректно, а при большем весе пойдет перевес.

Трудно разглядеть

Нередко недобросовестные продавцы кладут на электронные весы прозрачный полиэтиленовый пакет и одной стороной крепят его к боковине. Складывая товар на чашу, продавец немного проталкивает его вбок и при этом тянет пакет вниз. В результате этих несложных махинаций прибавляется лишних 100–200 граммов веса.

Ловкость рук

Продавец может использовать четыре пальца для взвешивания, отклоняя стрелку весов пятым пальцем в нужном направлении. В этот момент продавец отвлекает покупателя разговорами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Гаяз Хасанов, юрист, владелец собственной фирмы: