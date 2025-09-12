В РФ назвали должности самых высокооплачиваемых офисных работников

Заметный рост зарплатных предложений для офисных специалистов зафиксировали летом 2025 года, рейтинг по доходам возглавили тестировщики с предложениями в среднем 129 тыс. рублей в месяц.

Такой доход тестировщиков на 13% больше по сравнению с прошлым годом, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Авито Работа».

Тестировщики занимаются поиском багов, анализируют функционал и безопасность программного обеспечения, а размер их зарплаты зависит от квалификации. Второе место по уровню зарплат заняли инженеры со средней ставкой 105,5 тыс. рублей, третье – технологи с 97,2 тыс. рублей в месяц.

По регионам лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ, где работодатели предлагают тестировщикам и другим офисным специалистам около 137,7 тыс. рублей, Москва – 124,6 тыс. рублей, Сахалинская область – 121 тыс. рублей.

По словам директора категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилла Пшеничных, самый большой рост зарплат в офисном сегменте летом наблюдается в банковской и инвестиционной сферах.

«Здесь предложения для соискателей увеличились почти в полтора раза (+47%) за год», – констатировал Пшеничных.

Он добавил, что компании стали уделять больше внимания клиентскому сервису, что также привело к увеличению зарплат специалистов служб поддержки и продаж.

Напомним, в первом квартале 2025 года средняя зарплата в стране выросла на 15,5%, преодолев отметку в 91 тыс. рублей. Самые высокие темпы роста зафиксировали у молодых специалистов.

До этого сообщалось, что реальные доходы населения России за год выросли на 8,4%, а реальная зарплата увеличилась на 8,7% за 11 месяцев 2024 года.