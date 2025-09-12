В России назвали самых высокооплачиваемых специалистов

Тестировщики оказались самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами прошедшим летом. Работодатели в среднем предлагают им 129 тысяч рублей, о чем свидетельствуют данные исследования «Авито Работа», сообщает РИА Новости.

По данным экспертов, аналитика зарплатных ожиданий по ключевым офисным профессиям за лето 2025 года показала, что предлагаемые ежемесячные выплаты на этих позициях выросли на 13 процентов, если сравнивать их с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 129 079 рублей, учитывая полный рабочий день.

Работа тестировщика заключается в поиске багов в программном обеспечении, проверках необходимого функционала, безопасности и удобства продукта, поэтому фактический заработок в этой области зависит от уровня и опыта работы, пояснили специалисты.

Второе место рейтинга занимают инженеры со средней зарплатой в 105,5 тысячи в месяц. Тройку замкнули технологи (97,2 тысячи в месяц).

Ранее сообщалось, что почти половина россиян в целом считают свое финансовое положение приемлемым. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 49 процентов заявили, что им хватает денег на жизнь.