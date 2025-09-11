Россиянам позволят свободно вкладываться в иностранные активы

На саммите ШОС в Китае было принято решение о создании депозитария, который заменит Euroclear и Clearstream. Это позволит российским гражданам снова свободно инвестировать в иностранные активы, а зарубежные инвесторы, в свою очередь, смогут финансировать проекты в России, сообщил телеканал «Известия».

Как уточняется, новую роль в финансовой системе должна взять на себя организация, известная как Банк развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Основная задача этого финансового института — собрать свободные денежные средства, которые затем будут направлены на поддержку проектов в странах, испытывающих потребность в инвестициях.

Однако есть определенные барьеры для увеличения вложений со стороны иностранных инвесторов. Один из таких факторов — высокая доходность рублевых ценных бумаг, что делает вложения в них привлекательными для внутренних инвесторов. Кроме того, прогнозы по динамике котировок иностранных бумаг остаются неопределенными, что также влияет на решения иностранных эмитентов.

Отмечается, что существует вероятность заморозки активов. Зарубежные ценные бумаги будут выпускаться за пределами России. Доступ российских заемщиков к глобальным финансовым рынкам закрыт с 2022 года. В условиях санкций китайские банки воздерживались от сделок с российскими компаниями. Большинство активов заблокировано в депозитариях европейских банков.