В Госдуме сообщили об индексации военных пенсий 1 октября

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил, что 1 октября в России будут проиндексированы военные пенсии и оклады.

«У военных пенсий свой формат индексации, два раза в год: в начале года и 1 октября. Всё, что касается индексации в следующем году, будет обсуждаться осенью при формировании бюджета», — цитирует парламентария РИА Новости.

При этом депутат отметил, что военная пенсия касается не только Минобороны, а всех силовых структур. По его словам, проиндексированы будут и ведомственные пенсии.

Также депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») ранее отметил, что с 1 октября вводится индексация зарплат бюджетников.