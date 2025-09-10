Доля свободных денег у россиян упала до минимума

Lenta.ru

В августе доля свободных денег в бюджете российской семьи упала до минимальных за последние годы 14,8 процента от дохода. Об этом со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир» пишет «Независимая газета».

Годом ранее этот показатель составлял 20,4 процента, а в прошлом месяце — 19,8 процента. В августе 2023 года доля и вовсе достигла 27 процентов, то есть за два года она упала почти в два раза.

Под свободными деньгами понимается та часть средств, что остается после покупки необходимых продуктов питания и товаров повседневного спроса, оплаты коммунальных и других обязательных услуг. Таким образом, речь идет о доле доходов, которая может быть потрачена на отдых, развлечения, крупные покупки, образование, ремонт и другое.

Средние доходы домохозяйств холдинг определяет на основании собственных расчетов и данных Росстата, а затраты — на основе Единой панели данных «Ромира».

Социологи считают, что на падение доли в августе повлияла подготовка к новому учебному сезону, хотя в прошлом году такая закономерность не прослеживалась. При этом, отмечается в материале, обвал доли свободных средств происходит на фоне формального роста реальных доходов граждан и снижения темпов инфляции, о чем сообщает Росстат.

Отдельные эксперты не исключают, что сокращение доли свободных средств связано с ростом числа увольнений, в том числе скрытых, и сокращений рабочей недели. Руководитель отдела развития продуктов «Альфа-Капитал» Анна Гондусова считает, что низкий уровень свободных средств говорит о падении реального благосостояния, то есть с учетом роста цен.

В то же время главный экономист «Альфа-Банка» Наталья Орлова полагает, что негативная динамика связана с охлаждением кредитования, а начальник аналитического отдела компании «Риком-Траст» Олег Абелев напоминает об июльском росте тарифов ЖКХ, отъевшем часть доходов граждан.