Чувства под запретом: за что россиян будут наказывать рублем

Юрист Яна Бондаренко заявила, что в России поцелуи на публике могут быть расценены как мелкое хулиганство. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot проверка».

По словам собеседницы, согласно статье 20.1 КоАП РФ, такое действие может повлечь штраф от 500 до 1500 рублей или арест до 15 суток. Как уточнила Бондаренко, недовольные люди могут заснять поцелуй в метро, парке или кинотеатре на камеру и передать запись оперативникам.

Ранее сообщалось, что три студентки первого курса кафедры художественного проектирования интерьеров РГХПУ имени С.Г. Строганова исполнили тверк в обтягивающей одежде под песню Дженнифер Лопес и Питбуля «On the Floor» на Патриаршем мосту на фоне храма Христа Спасителя в июне 2025 года.

В России готовятся повысить штрафы за одно действие на рабочем месте

Активисты движения «Сорок сороков» заметили видео и пожаловались в полицию, утверждая, что танец оскорбил их религиозные чувства. Девушки извинились, но были отчислены и приговорены к 11 месяцам исправительных работ. Ректор вуза Сергей Курасов поддержал отчисление.