Россияне стали выходить на «микропенсию»: что это значит

Среди трудящихся россиян появился новый любопытный тренд.

Он получил название «микропенсия», сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на результаты исследования портала SuperJob, речь идёт о достаточно продолжительном отрезке времени — от полугода до года, который берут молодые работники, чаще всего до 30 лет, в качестве перерыва в карьере.

В это время, как удалось выяснить специалистам, временно нетрудоустроенные стремятся справиться с выгоранием, полученным на предыдущих местах работы, а также воспользоваться паузой для переосмысления своей карьеры и получения новых навыков.

В настоящий момент, как удалось зафиксировать аналитикам, количество резюме, в которых есть большие пробелы в работе — вплоть до одного года, составляют порядка 15% от их общего количества и, что особенно интересно, — их доля постепенно растёт.

Эксперты связывают это с желанием людей найти близкое к идеалу место работы. В стремлении обрести «своё место», сотрудники достаточно легко меняют компании. Как отмечают аналитики, представители нового поколения больше не боятся пробелов в трудовом стаже.

При этом, специалисты обращают внимание на то, что такой подход всё же имеет свои негативные последствия. Так, в частности, российские работодатели до сих пор с большой осторожностью относятся к тем, кто имеет большие промежутки между местами работы.

Это приводит к тому, что люди, которые выходят на «микропенсию», возвращаются на рынок труда с издержками. Например, им приходится соглашаться на менее выгодные условия и с большими усилиями доказывать актуальность своих знаний и способностей.

Кроме этого, с учётом высокой инфляции, для того, чтобы иметь возможность позволить себе выйти на «микропенсию», россиянам приходится копить больше денег либо же тот запас, которые они уже сформировали для отдыха, заканчивается быстрее, чем они планировали.

Тем не менее, многие российские компании уже начали адаптироваться к этому тренду и предлагают своим сотрудникам гибкие условия работы, включая длительные отпуска. Такой подход помогает повысить лояльность к фирме и удержать ценных специалистов.