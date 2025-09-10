Россияне массово скупают «токсичную» валюту

Люди начали массово скупать иностранную валюту, несмотря на заявления главы Минфина Антона Силуанова о ее «токсичности», пишет «Царьград».

Как отмечается, в России ожидают «управляемого» обвала рубля. За первое полугодие объем накоплений в иностранной валюте вырос на $1,4 млрд и достиг $93,5 млрд, что является максимальным приростом с 2022 года.

По словам инвестиционного стратега Сергея Суверова, население во многом доверяет прогнозам, которые звучат со стороны некоторых чиновников и представителей госбанков.

«А они же сами открыто говорят, что курс, выгодный российской экономике и госбюджету, находится на уровне 90-100 рублей за доллар. Фактически людей готовят к управляемой девальвации, и граждане начинают реагировать на такие вербальные интервенции, скупая валюту», — пояснил собеседник.

Спрос россиян на валюту изменился

По его словам, ставки по депозитам падают, делая рублевые вложения менее привлекательными. Как уточнил он, акции — спорная инвестиция, но альтернатива — иностранная валюта или недвижимость.