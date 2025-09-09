Россиянам рассказали, почему банк может затянуть с возвратом средств

Преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин рассказал о том, почему банк может затянуть с возвратом средств клиенту. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам Палюлина, банк может специально отложить возврат средств и закрытия счетов клиента, чтобы получить доход от оборота денег. Кроме того, на время возврата средств влияют технические задержки и внутренние процедуры банка

«Банки могут задерживать возврат средств не только по причинам, связанным с проверками по ст. 115 ФЗ. Среди других причин — технические задержки проведения платежей, внутренние процедуры банка, требование личного присутствия клиента, даже когда это необязательно, начисление задолженности по обслуживанию счета, а также умышленное затягивание процедуры с целью сохранения клиентской базы и получения дохода от оборотов средств», — рассказал он.

Помимо этого Палюлин рассказал, что с 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получил расширенные полномочия по блокировке переводов. Теперь переводы могут быть заморожены до 10 дней, если клиента заподозрят в причастности к дропперским схемам.