Банки обяжут возвращать цифровые рубли после перевода мошенникам

Российские банки будут обязаны возвращать клиентам средства, переведенные в цифровых рублях мошенникам, если аферисты внесены в черный список Центробанка РФ. Об этом в беседе с газетой «Известия» сообщил председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

© Газета.Ru

Сейчас подобная практика по возврату денег россиянам уже действует с безналичными переводами. В июле прошлого года вступил в силу закон, по которому банки должны тщательнее отслеживать операции своих клиентов для борьбы с мошенничеством. Если гражданин попытался отправить средства на счет злоумышленников, который находится в базе ЦБ, то кредитная организация обязана приостановить операцию и уведомить об этом человека. В случаях невыполнения банком этих требований, он будет должен вернуть обманутому клиенту потерянную сумму в течение 30 дней.

По информации ЦБ, за второй квартал этого года мошенники украли у россиян суммарно 6,3 млрд рублей. Это на 1,5 млрд больше, чем за аналогичный период 2024-го. При этом доля возвратов за этот же период в 2025-м составила лишь 5%. Опрошенные изданием эксперты заявили, что внедрение цифрового рубля может улучшить ситуацию, так как переводы будет проще отслеживать.

С сентября 2026 года в России начнут поэтапно внедрять цифровой рубль и универсальный QR-код для оплаты. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, с 1 сентября 2026 года клиенты банков с выручкой более 120 млн рублей в год смогут оплачивать свои покупки цифровыми рублями. В 2027 году банки с выручкой 30 млн рублей также смогут предложить такую опцию. А в 2028 году использовать цифровой рубль смогут все остальные. При этом банки будут обязаны предоставить клиентам специальные QR-коды для оплаты. Клиенты также будут их использовать для переводов денежных средств юрлицам и ИП. Теперь российский рубль будет представлен в наличной, безналичной и цифровой формах.