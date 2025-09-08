Продавцы больше не имеют права навязывать дополнительные товары и услуги

В стране уже неделю действуют затрагивающие интересы буквально всех граждан поправки в Закон "О защите прав потребителей".

© Российская Газета

Пришла пора понять, как они работают.

- Мы только для вас и только сегодня предлагаем дополнительную страховку на утюг. Если с ним что-то случится, вы будете оформлять меньше бумаг на замену товара. Понимаете, сейчас бытовая техника стала дороже, а качество ее так упало... - убеждала меня молоденькая продавщица в магазине, где я только что приобрела самый простой утюг взамен сгоревшего. - И во сколько ваша страховка мне обойдется? - Всего две тысячи рублей, - проворковала продавщица, забыв объяснить, что порядок и правила замены некачественного утюга, как и всех остальных электроприборов, давно известны. Вот только покупка, если бы я согласилась на предложение продавщицы доплатить за ничего не значащую бумагу под названием "дополнительная страховка", стала бы для меня ровно на треть дороже.

Уходя из магазина, я увидела пожилую пару, которую продавцы смогли уговорить сразу на три "дополнительные страховки" - на соковыжималку, печку-гриль и йогуртницу. Это означало, что пенсионеры оставили в магазине не одну тысячу лишних рублей.

Подобные услуги и дополнительные мелочи, прилагаемые к уже купленному товару, стали за последнее время в большинстве отечественных торговых точек чуть ли не нормой. Но далеко не все покупатели знают, что эта лавочка для продавцов и производителей закрылась еще неделю назад.

Потому что именно столько времени в нашей стране уже работают поправки в Закон "О защите прав потребителей".

Речь идет о Федеральном законе (от 7 апреля 2025 N 69-ФЗ), в котором потребителей всех товаров и услуг обезопасили от недобросовестного поведения продавцов и исполнителей тех самых услуг. Причем речь идет о торговле и услугах не только в реальных предприятиях торговли, но и в Сети.

Если же покупателю все же умудрились навязать ненужную услугу или товар, то он имеет полное право отказаться от их оплаты.

Продавцы, исполнители и владельцы онлайн-агрегаторов теперь точно так же не имеют права предлагать нам с вами дополнительные товары или услуги. Исключения - если дополнительные товары и услуги напрямую предусмотрены законом.

А вот если покупателю все же умудрились навязать ненужную услугу или товар, то он имеет полное право отказаться от их оплаты.

Если же оплата уже была произведена, то в этом случае продавец обязан вернуть деньги. Причем в строго оговоренный срок - в течение трех рабочих дней.

В поправках предусмотрен вариант и для онлайн-торговли. Ведь все больше наших граждан покупают или заказывают то, что им необходимо, не вставая с дивана или не отвлекаясь от основной работы.

Для таких потребителей на торговых платформах заводилась и до сих пор существует специальная кнопочка: одно движение пальцев - и гражданин получает дополнительную услугу.

Законодатели предусмотрели и такой способ. Схема, по которой галочка о согласии на дополнительные услуги ставится автоматически, теперь незаконна.

Закон прямо запрещает любые действия, которые создают условия для "автоматического согласия" потребителя.

Когда поправки в Закон "О защите прав потребителя" принимали, то председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркивал, что эти нормы защитят граждан от неоправданных трат.

А еще он подчеркивал, что часто невыгодные покупки навязываются путем манипуляций и угроз, и это может увеличивать стоимость основной покупки более чем наполовину.

Но наши законодатели не скрывают, что для защиты прав потребителей сделано еще далеко не все.

При этом следует напомнить, что Госдума уже приняла в первом чтении изменения в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым штрафы за навязывание дополнительных услуг должны будут увеличиться достаточно серьезно.

Если судить по законопроекту, то для должностных лиц штраф должен вырасти с нынешних 4 тысяч рублей, сразу до 300 тысяч рублей. А для юридических лиц штраф может дорасти и до 1 миллиона. При том что сегодня сумма этого штрафа составляет всего 40 тысяч рублей.