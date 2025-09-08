Назван способ завлечь россиян на работу

Новых сотрудников можно привлечь гибким графиком и красивым офисом. Способ найти работников назвал глава агентства по подбору персонала Гарри Мурадян, его слова приводит НСН.

По словам эксперта, привлекать новых работников при помощи добровольного медицинского страхования (ДМС) уже не получится, так как эта опция стала частью нормы. Рост числа вакансий, предлагающих такую льготу, связан с обязанностью оформлять полисы приезжим. Чтобы привлечь человека по квоте из-за границы, бизнесу приходится идти на другие меры.

Сейчас рекрутеры используют в качестве доводов гибкий график работы, компенсацию обучения, питания, расходов на транспорт и горюче-смазочные материалы.

«Где-то предусмотрен расширенный отпуск, оплачиваемый, где-то нет. Молодежь часто пытаются подкупить красивой картинкой офиса, например, работодатель покупает туда мандарины каждый день. Потом он же среднюю сумму с человека вычитает из его зарплаты и получает дополнительную выгоду, так как снижает налоговую базу», — пояснил Мурадян.

По данным Русской Школы Управления, в 2025 году каждая вторая компания в России (51 процент) усилила меры по удержанию сотрудников. Большинство выбрало способом удержания персонала конкурентные зарплаты (60 процентов). Реже называли возможности для профессионального роста (13 процентов), гибкие условия работы (9 процентов), корпоративную культуру и бонусы от работодателя — такие, как спорт, ДМС и обучение (по 8 процентов соответственно).