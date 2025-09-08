Россияне смогут получить товары бесплатно

Депутаты фракции «Новые люди» предложили отдавать товары россиянам бесплатно, если их цена на кассе будет выше, чем в ценнике. Об этом пишет РИА Новости.

© Газета.Ru

Авторами законопроекта о «честном чеке» стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Владимир Плякин, Ярослав Самылин и Антон Ткачев.

«В условиях действия правила «честный чек» заинтересованность магазинов в предоставлении ложных ценников исчезнет», — уверены «Новые люди».

По их мнению, администрациям магазинов будет невыгодно обманывать покупателей, если обнаружение злоупотреблений будет приводить к прямым убыткам.

До этого директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева рассказала, что перед покупкой товара необходимо убедиться, что стоимость на ценнике соответствует той, что указана на кассе. Она напомнила, что в случае, если при оплате клиенту озвучивают другую цену, он вправе потребовать, чтобы товар продали по стоимости, указанной на полке.