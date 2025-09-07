Назван размер пенсии никогда не работавших россиян

В России пенсию получат даже граждане, которые никогда не работали. Об этом рассказала РБК исполнительный директор «СберНПФ» Алла Пальшина.

По ее словам, такой категории граждан платят социальную пенсию по старости. На выплату могут рассчитывать россияне без трудового стажа и отработавшие меньше 15 лет, а также не накопившие 30 пенсионных баллов.

«Важный нюанс — социальная пенсия по старости начинает выплачиваться на пять лет позже, чем обычная страховая пенсия», — говорится в материале.

В статье уточняется, что в этом году социальная пенсия по старости составляет 8 824,08 руб. Оформить ее можно через Социальный фонд России, МФЦ или «Госуслуги». Если же совокупный доход гражданина меньше прожиточного минимума пенсионера, он может рассчитывать на доплату. В 2025 году пенсионер получит по меньшей мере 15 250 руб.

Россияне рассказывали, что хотели бы выйти на пенсию до 65 лет. Согласно результатам опроса НПФ Эволюция и проекта по финансовому просвещению «ГраФин», треть опрошенных (34%) планируют уйти на заслуженный отдых в период от 45 до 55 лет, 29% респондентов — в период от 55 до 65 лет, а 13% респондентов и вовсе рассматривают для себя возможность перестать работать на пике карьеры.