Идею повысить МРОТ до 50 тысяч рублей оценили

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России до 50 тысяч рублей приведет к росту цен на товары и услуги. Так оценила идею увеличить показатель депутат Госдумы Светлана Бессараб, ее слова приводит aif.ru

По словам парламентария, в рамках поручения президента Владимира Путина размер МРОТ к 2030 году уже должен превысить 35 тысяч рублей. В следующем году он увеличится на 21 процент. Более резкие темпы приведут к повышению зарплат, но, как следствие, будут означать разгон инфляции.

«В среднем зарплаты могут вырасти на 15-17 процентов. Это амбициозные, но выполнимые задачи. А предложение о 50 тысячах — это, на мой взгляд, такой просто вброс. Такое увеличение повлечет рост себестоимости продукции, товаров, услуг», — добавила Бессараб.

Резко увеличить МРОТ предложил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, для достижения высоких зарплат необходимо пересмотреть кредитно-денежную, бюджетную и налоговую политику России. Помимо этого, он внес идеи ограничить торговые наценки, ввести государственное регулирование цен на продукты питания, провести кредитную амнистию для населения, а также заморозить коммунальные тарифы.