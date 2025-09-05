Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в разговоре с Рамблером поделился прогнозом по ключевой ставке, а также дал совет насчет инвестиций перед заседанием совета директоров Центробанка.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет принято решение по ставке, состоится 12 сентября.

По словам специалиста, Центробанк продолжит смягчать денежно-кредитную политику и может снизить ставку до 16-17% годовых.

При принятии решения по ставке в ЦБ будут учитывать такие факторы, как инфляция, кредитование и инфляционные ожидания. Мы видим, что несколько недель в России фиксировалась дефляция, так что инфляция сейчас замедляется, и, скорее всего, это позволит Центральному банку снизить ключевую ставку. При этом в настоящее время существуют разные мнения касательно того, как сильно может быть снижен показатель. Фигурируют цифры в пределах 1-2%. Помешать снизить ставку сразу на 2 п.п. может наметившийся рост кредитования, которое вновь ускоряется, а также увеличение инфляционных ожиданий населения до 13,5%... Вместе с тем ЦБ смотрит на ситуацию в экономике, а динамика ВВП в последнее время серьезно замедлилась. Власти говорят о «мягкой посадке» российской экономики, но в ряде секторов наблюдается падение продаж, и, конечно, это не может не беспокоить Центральный банк. Кроме того, по отчетности за первое полугодие мы видим, что треть компаний в России стали убыточными. И это тоже может повлиять на решение Банка России. Сергей Суверов Инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ

В нынешней экономической ситуации бизнес требует от ЦБ резкого снижения ключевой ставки, подчеркнул аналитик.

«По мнению представителей бизнеса, преемлемая для российской экономики ставка – это где-то 12% годовых. Но до принятия Центробанком соответствующего решения еще далеко. Возможно, к такой ставке постепенно придут в следующем году», - сказал он.

Отвечая на вопрос о выгодных инвестициях на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки, Суверов отметил, что многие банки ранее уже снизили свои ставки по депозитам.

«Сейчас ставки по депозитам составляют около 15-16%. То есть они ниже текущего уровня ключевой ставки. Поэтому я не думаю, что после решения ЦБ снижение ставок по депозитам будет серьезным - они могут снизиться еще на 1%. Но депозиты остаются привлекательным инструментом для сбережения средств. Реальная доходность по ним сохраняется, так инфляция снижается. При этом желающим открыть новый депозит россиянам это лучше сделать до следующего заседания ЦБ по ставке… Тем не менее ряд вкладчиков в настоящее время переводят деньги с депозитов в акции и облигации, а также в иностранную валюту, так как считают, что осенью произойдет ослабление рубля. Однако в условиях замедления экономики и снижения корпоративных прибылей это достаточно спорный инвестиционный инструмент. Здесь я бы порекомендовал покупку замещающих облигаций. Это квазивалютный инструмент, но он приносит процентный доход», - заключил специалист.

Ранее, как передавали «Известия», Банк России представил проект основных направлений денежно-кредитной политики (ДКП) на 2026–2028 годы, раскрыв цели, подходы и прогнозы. Основные сценарии включают базовый, дезинфляционный, проинфляционный и рисковый.