ЦБ продлил ограничения на снятие валюты до марта 2026 года

Центробанк продлил до 9 марта 2026 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты, ссылаясь на действующие против России санкции. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Регулятор отмечает, что западные ограничения запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту этих стран. Граждане с валютными счетами, открытыми до 9 марта 2022 года, могут снять не более $10 тысяч или эквивалентную сумму в евро в пределах остатка на указанную дату. При этом остальные деньги будут выданы только в рублях по курсу ЦБ.

Юрлицам — нерезидентам не выдаются наличные в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах до 9 сентября 2025 года, по другим валютам ограничений нет. Юрлица — резиденты в течение ближайшего полугода могут получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только на цели командировочных расходов исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты. На другие валюты ограничений нет при условии соответствия операций требованиям законодательства России.