Ставки по вкладам в топ-10 банков снизились на всех сроках

В третьей декаде августа 2025 года максимальные ставки по вкладам в банках из топ-10 снизились до 15,7% годовых после 15,85% годовых в первой декаде, свидетельствуют данные мониторинга Банка России.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам на разных сроках снизились следующим образом:

на срок до 90 дней — с 15,34% до 15,21% годовых;

на срок от 91 до 180 дней — с 15,36% до 14,93% годовых;

на срок от 181 дня до одного года — с 14,42% до 14,32% годовых;

на срок свыше года — с 12,99% до 12,66% годовых.

Речь идет о вкладах, которые доступны всем клиентам без дополнительных условий, пояснили в пресс-службе регулятора.

В мониторинге участвуют крупнейшие банки по привлечению средств граждан: Сбербанк, ВТБ, ГПБ, Альфа-Банк, Россельхозбанк, банк «Дом.рф», Московский кредитный банк, Т-Банк, ПСБ, Совкомбанк.

Банки снижают проценты по вкладам в ожидании смягчения денежно-кредитной политики Центробанка. По прогнозам экспертов, на следующем заседании 12 сентября 2025 года ставка ЦБ снизится на 2 п. п., до 16% годовых.

Несмотря на снижение, ставки по вкладам все еще остаются на высоком уровне. Чтобы успеть зафиксировать доходность, лучше открыть вклад уже сейчас, говорит руководитель продукта «Вклады» в Сравни Илья Васильков. Сопоставить ставки в банках и выбрать, где открыть вклад с максимальной доходностью, можно на витрине «Вклады» на Сравни.

