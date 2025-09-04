Эксперт рассказала, что такое «плохие» и «хорошие» долги

Экономист Ольга Гогаладзе рассказала, что существуют «плохие» и «хорошие» долги. «Плохие» — это кредиты на ненужные покупки, не приносящие пользы, например, покупка нового телефона в кредит без необходимости.

Также к плохим долгам относятся кредитные карты и микрозаймы под высокие проценты, если человек живет не по возможностям.

— К «хорошим» займам отнесем те, которые могут в перспективе улучшить ваше финансовое положение, — объяснила экономист.

Например, льготная ипотека с низкой ставкой 6–10 процентов. «Плохие» долги нужно закрывать как можно скорее, потому что они ухудшают финансовое положение. Что касается «хороших» долгов, стоит внимательно их проанализировать, посчитать, насколько они действительно помогают. Например, беспроцентная рассрочка на курсы по менеджменту может быть полезной, так как она позволяет повысить доход и вернуть вложения.

Гогаладзе напомнила о когнитивных искажения: в момент взятия кредита кажется, что платежи — это далеко, а ближе к сроку приходит осознание, что сумма неподъемная., сообщает РИАМО.

