Платим ради детей и внуков: в России выступили против дешевой электроэнергии
Дешевое производство электроэнергии безответственно, так как оно не способствует развитию отрасли. Об этом заявил глава Минэнерго России Сергей Цивилев, передают «Известия».
Цивилев выступил на полях Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025). По его словам, «надо найти разумный баланс, какую-то ответственность взять на себя».
«Когда мы используем электроэнергетику безумно дешевую, это значит, что мы ее не развиваем, и мы все проблемы потом передадим нашим детям и внукам», — подчеркнул глава Минэнерго.
Цивилев подчеркнул, что сегодня состоится совещание, посвященное вопросам развития электроэнергетики в Дальневосточном регионе. До этого он выступил за разработку типовых проектов для объектов электрогенерации. По словам главы ведомства, сейчас в стране подобные объекты проектируются индивидуально.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что энергетики обсуждают меры подстраховки энергосистемы Юга до ввода большой генерации, которая должна покрыть энергодефицит региона. Предлагается в том числе повысить тариф на передачу в период пиковых нагрузок, ввести аварийный механизм управления спросом и увеличить долю розничной генерации.