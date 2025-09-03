Жители США подготовились к резкому сокращению трат

Граждане США готовы сократить расходы резкими темпами с 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование аудиторской компании PwC.

По информации опроса, большинство граждан (84%) на фоне роста цен, новых тарифов и растущей стоимости жизни ожидают сокращения трат в течение полугода. Респонденты прогнозируют сокращения трат в среднем на 5% в годовом выражении. Отмечается, что это рекордное сокращение трат с момента пандемии коронавируса.

Наибольшего сокращения ждут для расходов на подарки (минус 11%). Траты на развлечения и путешествия при этом американцы планируют сохранить. Активнее всего урезать расходы планируют зумеры (17-28 лет). В среднем они намерены сократить расходы на праздники на 23%.

