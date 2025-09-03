«Проблемы с бюджетом»: НДФЛ в России могут поднять до 50%

Финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с «Абзацем» предположил, что налог на доходы физлиц может увеличиться, если мировые цены на нефть значительно упадут.

Как уточнил собеседник сейчас в России действует пять ставок НДФЛ: от 13% для доходов до 2,4 миллиона рублей в год до 22% для тех, кто зарабатывает более 50 миллионов рублей в год.

Если в России возникнут серьезные проблемы с бюджетом, а цены на нефть станут значительно ниже текущих, то возможно повышение минимальной ставки НДФЛ, отметил Разуваев. По его словам, ставка может составить 25%, а максимальная — 50%, отметил Разуваев.

«[Серьезное повышение минимальной ставки НДФЛ может произойти — прим. ред.] в том случае, если совсем у нас будут проблемы с бюджетом, то есть нефть будет прилично дешевле, чем сейчас», — подчеркнул аналитик.

