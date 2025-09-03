Жильцов МКД могут начать штрафовать за одно действие

Жильцы многоквартирных домов зачастую сами являются виновниками засоров, поэтому их нужно штрафовать за смыв мусора в унитаз. Об этом заявил «Абзацу» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Как заявил собеседник, главное в этом вопросе – подтвердить вину конкретного человека. По его словам, необходим четкий и понятный список предметов, которые запрещено сбрасывать в канализацию.

«Речь идет о строительном мусоре, предметах гигиены, наполнителях для туалетов животных и других вещах, не являющихся продуктами жизнедеятельности. Такой прямой запрет создал бы правовую основу для дальнейших шагов», – указал Бондарь.

Ранее сообщалось, что россиян могут начать штрафовать за отказ уступить место беременным в транспорте. Выделить там специальные места для данной категории граждан и пожилых предложил председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович в разговоре с «Абзацем».

Владельцев квартир в России предупредили о новых штрафах

Сумма штрафа для пассажиров, которые будут занимать эти места и игнорировать просьбы уступить, должна составлять 1 тыс. рублей, считает парламентарий.