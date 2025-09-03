В МВД назвали самый популярный мошеннический прием

Вынудить человека позвонить первым — это тот прием, к которому мошенники чаще всего прибегали в последние месяцы.

Об этом 3 сентября рассказало в Telegram-канале Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

«Самая популярная уловка мошенников последних месяцев — заставить гражданина самостоятельно инициировать звонок. Это позволяет злоумышленникам обходить механизмы защиты банков и операторов связи, которые блокируют входящие вызовы от мошенников», — пояснили в МВД.

Схема обмана начинается с создания иллюзии угрозы и срочности: потенциальной жертве сообщают о взломе «Госуслуг», утечке данных, несанкционированном доступе. После обозначения «проблемы» предлагается «выход» из нее: номер телефона, звонок по которому все решит. Только на самом деле это будет номер мошеннического колл-центра.

Чтобы не попасться на такую уловку, важно сохранять спокойствие и произвести несложную проверку.

МВД: дистанционные мошенники за семь месяцев выманили у россиян 120 млрд рублей

Прежде всего в МВД рекомендуют не поддаваться панике и внимательно присмотреться к адресу или номеру отправителя. У поддельного сообщения от «Госуслуг» будет нестандартный отправитель. Фейковые сообщения приходят с личных аккаунтов в мессенджерах, e-mail-адресов или номеров, не являющихся официальными.

Насторожить должен и призыв к немедленным действиям.

«Настоящие госорганы никогда не требуют перезвонить «срочно» по неизвестному номеру. Это ключевой маркер мошенничества», — говорится в памятке МВД.

Кроме того, следует внимательно прочитать само послание. В поддельных сообщениях часто встречаются стилистические ошибки, неформальное обращение и некорректные данные.

Днем ранее в МВД назвали пять правил, соблюдение которых поможет гражданам не попасться на уловки злоумышленников.