Клиенты банка «Таврический» рассказали об опасениях за свои вклады

Клиенты банка "Таврический", лишенного Центральным банком (ЦБ) России 3 сентября лицензии на осуществление банковских операций, опасаются за сохранность своих вкладов.

В головном офиса банка, расположенном в Санкт-Петербурге, вкладчики просят разъяснений от сотрудников, передает корреспондент ТАСС.

"Уже несколько дней были закрыты банкоматы, нельзя было снять деньги. Многие, с кем я здесь разговаривала, уже предчувствовали, что [закрытие банка] произойдет, у кого-то недавно должны были скоро закончиться вклады, люди просто не успели их забрать", - сообщила ТАСС одна из клиентов банка.

В беседе с ТАСС женщина добавила, что сотрудники государственной корпорации "Агентства страхования вкладов" (АСВ) успокоили ее по поводу суммы в 1,4 млн рублей, однако ответа на вопрос, что делать с оставшимися средствами, она не получила.

"Деньги вернут не через страховку, видимо, через банкротство. Я так понимаю, все активы банка соберут, и [сотрудники АСВ] уже будут смотреть, сколько нас таких, у кого больше (1,4 млн рублей было на вкладах. - ТАСС), и начнется распределение активов".

Согласно сообщению пресс-службы ЦБ России, "Таврический банк" - участник системы страхования вкладов, поэтому вклады будут возвращены его вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика. По предварительным данным ЦБ, за счет активов банка "Таврический" требования его кредиторов первой и второй очередей можно будет полностью удовлетворить.

"Пропорционально будет платиться каждому. В очереди нет первого, второго, третьего. Если вы вкладчики, вы все едины в первой очереди. Если будут выплаты, они будут выплачиваться всем одновременно", - отметила в беседе с вкладчиками сотрудница АСВ и объяснила, как будут происходить выплаты.

Сперва вкладчик получит денежные средства в рамках страхового возмещения, но не более 1,4 млн рублей, а оставшаяся часть свыше 1,4 млн, если она у вкладчика есть, будет оформлена в виде требования кредитора. Оно будет рассматриваться в течение 30 рабочих дней, реестр требований кредиторов пополнится новым требованием, и временно управляющий банка "Таврический" свяжется с вкладчиком по электронной или обычной почте. Уже потом на горячей линии или на сайте АСВ появится информация, когда начнутся расчеты с кредиторами первой и второй очереди.

Банк "Таврический"

"Таврический банк" был основан в 1993 году в Санкт-Петербурге, в декабре 2014 года у него начались проблемы с выдачей вкладов и средств с пластиковых карт, в 2017 году Смольнинский суд Санкт-Петербурга осудил на семь лет лишения свободы председателя правления банка Сергея Сомова и члена правления Дмитрия Гаркуше за мошенническое хищение $6 млн. На конец 2024 года в банке "Таврический" было размещено 61 млрд рублей вкладов, его процентные доходы составили 6,4 млрд рублей, чистый убыток - 10,5 млрд рублей. 3 сентября 2025 года ЦБ России отозвал лицензию у банка "Таврический" на осуществление банковских операций из-за полной утраты им собственного капитала.