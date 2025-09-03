С 1 апреля 2026 года в России произойдет увеличение социальных пенсий. Как сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин в интервью RT, данная норма закреплена в федеральном законе о государственном пенсионном обеспечении, который устанавливает ежегодную индексацию именно на эту дату.

Повышение затронет наиболее уязвимые категории граждан: получателей пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Окончательные размеры доплат станут известны после утверждения правительством коэффициента индексации. Депутат также отметил, что это повышение станет частью системы ежегодных корректировок. Так, 1 февраля 2026 года запланирована индексация страховых пенсий для всех пенсионеров, которая будет рассчитана исходя из фактической инфляции. Апрельское же повышение социальных пенсий является дополнительным этапом, связанным с финансовыми результатами Социального фонда.

В августе 2026 года отдельно произойдет перерасчет выплат для работающих пенсионеров с учетом всех страховых взносов за прошедший период. Все эти процессы носят автоматический характер и не требуют от граждан подачи заявлений или сбора документов.

Россиянам сообщили о повышении пенсии для одной категории граждан

Пенсионерам необходимо лишь дождаться официального постановления правительства, которое определит точный коэффициент индексации.