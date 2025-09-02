В России предложили ввести специальный налог

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов выступил с предложением ввести солидарный налог на состояние, который будет распространяться на сверхобеспеченных граждан России, владеющих дорогостоящим имуществом.

«Самое время повысить доходы казны. Во-первых, ввести полноценную прогрессию подоходного налога, включая дивиденды. Второе – налог на роскошь. И, наконец, третье – солидарный налог на состояние», – сказал Миронов в беседе с ТАСС.

Сергей Миронов отметил, что во Франции действует практика ежегодного солидарного налога на состояние, который взимается с наиболее состоятельных граждан, если их имущество на начало налогового периода превышает установленный порог.

Неожиданный налог может появиться в России

По его мнению, подобные меры необходимы для обеспечения сбалансированности российского бюджета. Политик добавил, что потребуется внести изменения в законодательство, однако времени для этого достаточно.