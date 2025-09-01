Готовятся менять цены: в России сильно подорожал один продукт

Свиной окорок за год подорожал на 31% до 325 рублей за 1 кг, что стало максимальным ростом с начала года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на статистику аналитической компании NTech.

Как отмечается, производители колбас готовятся к повышению цен и изменению рецептов, включая увеличение доли мяса механической обвалки и использование курицы. Спрос на колбасу снижается: розничные продажи вареной колбасы и ветчины снизились на 2,3%, сырокопченой и копченой — на 5,8%, сосисок — на 2,4% в натуральном выражении за полгода.

Средняя цена свиного окорока выросла на треть по сравнению с прошлым годом, достигнув 338 рублей за 1 кг в августе. Рост цен на свинину на кости составил 18%. В Национальном союзе свиноводов отмечают, что это связано с увеличением мощностей производителей и переходом рынка свинины в стадию «зрелого роста».

Минсельхоз сообщает о стабильном производстве свиней, что поддерживает умеренную ценовую динамику. С 2025 года введены меры по стимулированию отрасли, включая льготные кредиты и субсидии. ФАС обязала крупных производителей, таких как «Русагро» и «Черкизово», выводить часть продукции на биржу для обеспечения прозрачности ценообразования.

Рост цен на сырье вынуждает производителей корректировать рецептуру и повышать цены на продукцию, подчеркнул топ-менеджер одного крупного мясоперерабатывающего предприятия. В «Ремит» и других компаниях рассматривают возможность увеличения цен. Несмотря на это, спрос на колбасу снижается, что может привести к изменению ассортимента и рецептур.