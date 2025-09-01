В России обновили методику расчета отпускных выплат

В Российской Федерации внесены существенные коррективы в методологию расчета отпускных выплат, что отражает стремление к повышению точности и объективности финансовой оценки трудовых ресурсов. В новой редакции методики предусмотрено включение в расчет не только базового оклада и ежемесячных надбавок, но и квартальных и годовых премий, что существенно расширяет базу для определения среднего заработка.

Ранее разовые премии и приказы не учитывались при расчете среднего заработка для отпускных, что зачастую приводило к занижению итогового уровня дохода работников. Введение данного изменения направлено на нивелирование данной диспропорции, обеспечивая более справедливую и всестороннюю оценку финансовых обязательств работодателя перед сотрудниками.

Александр Сафонов, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, акцентировал внимание на значимости данной инициативы для модернизации системы оплаты труда. Он также подчеркнул, что нововведения касаются исключительно отпускных выплат и не распространяются на расчет больничных листов, для которых применяется иной методологический алгоритм.

Сафонов также отметил, что изменения не окажут влияния на статистические данные по оплате труда, поскольку все легальные выплаты фиксируются в информационной системе Социального фонда и учитываются в соответствующей отчетности.

Таким образом, данные изменения направлены на повышение прозрачности расчетов отпускных выплат, укрепление доверия работников к системе оплаты труда и оптимизацию финансовых взаимоотношений между работодателем и сотрудниками в Российской Федерации.