Банки из топ-10 подняли ставки по вкладам: в чем причина

Доходность вкладов снижается после того, как ЦБ в июле понизил ключевую ставку сразу на 2 п. п., с 20% до 18% годовых. По данным регулятора, во второй декаде июля 2025 года средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков составила 15,85% годовых после 15,96% годовых в первой декаде.

На общем фоне снижения доходности четыре крупнейших банка повысили ставки по ряду вкладов, сообщают «РБК Инвестиции»:

ВТБ с 22 августа 2025 года повысил максимальную ставку по «ВТБ-Вкладу» на 0,5 п. п., до 16,5% годовых.

с 22 августа 2025 года повысил максимальную ставку по «ВТБ-Вкладу» на 0,5 п. п., до 16,5% годовых. Альфа-Банк с 25 августа 2025 года увеличил ставки по вкладам «Альфа-Вклад Новые деньги», «Альфа-Вклад. Максимальный» и «Альфа-Вклад. Пенсионный» в диапазоне 0,1–1,5 п. п. Максимальная ставка выросла до 16,4% годовых.

с 25 августа 2025 года увеличил ставки по вкладам «Альфа-Вклад Новые деньги», «Альфа-Вклад. Максимальный» и «Альфа-Вклад. Пенсионный» в диапазоне 0,1–1,5 п. п. Максимальная ставка выросла до 16,4% годовых. МКБ с 28 августа 2025 года повысил ставки по вкладам «МКБ. Безусловный» и «МКБ. Перспектива» на 0,1–0,5 п. п. С 29 августа банк поднял ставку по вкладу «МКБ. Преимущество» на 0,6 п. п., максимальная доходность составила 15,7% годовых.

с 28 августа 2025 года повысил ставки по вкладам «МКБ. Безусловный» и «МКБ. Перспектива» на 0,1–0,5 п. п. С 29 августа банк поднял ставку по вкладу «МКБ. Преимущество» на 0,6 п. п., максимальная доходность составила 15,7% годовых. Сбербанк с 1 сентября 2025 года изменил ставки по вкладам «Лучший%» и «СберВклад». На сроке три месяца ставка выросла на 0,4 п. п., до 15,9% годовых.

Банки повышают ставки, чтобы привлекать деньги, которые можно использовать для кредитования без риска оттока, а также конкурировать за клиентов, считает финансовый редактор Сравни Алексей Лоссан.

«Текущая динамика ставок отражает сочетание осторожности регулятора и стратегии банков по удержанию капитала и клиентов. Рынок ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки, и банки используют депозитные продукты, как инструмент стабилизации собственного баланса и привлечения долгосрочных ресурсов», — резюмировал эксперт.

На Сравни вы можете узнать, какие условия по вкладам предлагают банки, и выбрать вариант с максимальной доходностью, чтобы успеть зафиксировать ставку до массового снижения.

Читайте главные финансовые новости в телеграм-канале журнала Сравни