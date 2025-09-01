Ряд россиян столкнется с ограничениями на снятие наличных в банкоматах с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила противодействия мошенничеству при снятии наличных через банкоматы.

Согласно закону № 41-ФЗ, банки обязаны проверять операции на соответствие перечню подозрительных признаков, опубликованному Банком России. При выявлении тревожных сигналов кредитные организации должны ограничить выдачу наличных до 50 тысяч рублей в сутки на срок до 48 часов, уведомив клиента о причинах блокировки.

Для лиц, внесенных в базу данных ЦБ о мошеннических операциях, устанавливается постоянный месячный лимит в 100 тысяч рублей на снятие наличных через банкоматы. Ограничения применяются при отклонении от типового поведения клиента: использовании QR-кодов или виртуальных карт вместо привычной пластиковой карты, досрочном закрытии вкладов, крупных переводах по СБП или получении кредита непосредственно перед операцией.

