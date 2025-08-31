Россияне с 1 сентября смогут отказаться от спам-звонков

С 1 сентября 2025 года россияне смогут отказаться от массовых обзвонов. Об этом пишет РИА Новости.

Отписаться от спам-звонков можно в личном кабинете на сайте мобильного оператора или в приложении.

Кроме того, будут маркироваться все звонки от организаций и индивидуальных предпринимателей. Операторы связи должны передавать клиенту информацию о том, от кого поступает звонок.

Так, при входящем вызове на экране телефона смартфона появится название компании или ИП, либо их коммерческое обозначение, а также категория вызова - например, "Банк", "Реклама", "Недвижимость", "Услуги связи". Текст сообщения может содержать до 32 символов.

Данная мера предусмотрена законом о защите россиян от мошенников.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин напомнил, что с 1 сентября начнет действовать закон о штрафах за передачу сим-карт третьим лицам. Сим-карту нельзя будет купить другу, коллеге или соседу. За это может грозить штраф. При этом покупать сим-карты для детей или родителей по-прежнему можно.