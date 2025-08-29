Россиянам рассказали об изменениях в трудовом законодательстве

С осени 2025 года в России вступит в силу ряд изменений в трудовом законодательстве. Об этом гражданам напомнила член комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина. Ее слова приводит РИА Новости.

В частности, с 1 сентября работодатели не смогут снижать зарплату сотрудникам более чем на 20 процентов, уточнила депутат. Ежемесячный оклад работника с этого времени после лишения премии или ее части может уменьшиться только на пятую часть, пояснила Стенякина. Более весомое понижение будет рассматриваться в качестве нарушения действующего в РФ трудового законодательства.

Эту поправку депутат назвала главной среди тех, которые были приняты ГД в мае 2025 года. Подобное изменение поможет защитить права рядовых работников и защитить их от необоснованных штрафов и прочих недоплат со стороны недобросовестных работодателей. Теперь руководители российских компаний не смогут оставить сотрудника без значительной части заработка, даже если по трудовому договору он считается премией, резюмировала Стенякина.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин заявил о запланированном с 1 октября повышении ежемесячных зарплат у ряда категорий сотрудников. Индексация затронет, в частности, работников федеральных вузов и НИИ, а также государственных музеев. Рассчитывать на повышение окладов также смогут представители министерств, Роспотребнадзора, ФСБ и Налоговой службы, заключил Балынин.