Страны ЕАЭС установят беспошлинный порог на онлайн-заказы из-за рубежа

Государства Евразийского экономического союза установят беспошлинный порог в 200 евро для онлайн-заказов товаров из-за рубежа через маркетплейсы. Соответствующий вопрос будет рассмотрен на заседании совета Евразийской экономической комиссии 12 сентября, об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на проект повестки.

Товары стоимостью свыше 200 евро предлагается облагать пошлиной по ставке 5% от их цены, но не менее одного евро за килограмм. Сейчас на такую продукцию действует пошлина в размере 15%, поэтому фактически размер сбора снизится после вступления норм в силу, отмечает издание.

Положения вступят в силу через 10 дней после официального опубликования, но не ранее ратификации изменений в договор о Таможенном кодексе ЕАЭС во всех странах союза. Коллегия ЕЭК уже рассматривала оба проекта соглашения в декабре прошлого года, однако окончательное решение принимает совет на уровне вице-премьеров пяти государств.

«Комиссией в соответствии с предложениями сторон подготовлен проект решения, предусматривающего установление такого порога в размере 200 евро, что эквивалентно действующим нормам для товаров для личного пользования», — прокомментировал директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Проекты решений касаются регулирования вида торговли, который сейчас де-юре не закреплен — это реализация товаров физическими лицами через интернет на маркетплейсах, сообщил газете представитель Минфина. Таким образом, речь идет не об изменении ставок пошлины, а о введении новых тарифов для отдельной категории товаров.

В декабре 2023 года страны союза одобрили изменения в договор и Таможенный кодекс, выделяющие электронную торговлю в отдельный вид коммерческой деятельности. Поправки определяют, какие товары следует относить к e-commerce, вводят статус оператора электронной торговли для иностранных маркетплейсов, а также отдельную декларацию на такую продукцию, пишут «Ведомости».

Со всех реализуемых электронными магазинами товаров из-за рубежа после вступления указанных поправок планируется взимать НДС. Администрирование этого налога будет дифференцировано: взимать его по основному потоку товаров до 200 евро будет ФНС, а в отношении более дорогостоящих товаров сохранятся прежние правила с участием ФТС.

«Товар для личного пользования — это варенье, которое вам бабушка из Италии отправляет. Или какой-то свитер, который тоже ваша бабушка связала и отправила его из Китая», — поясняет идею поправок член генерального совета «Деловой России», вице-президент «М.Видео-Эльдорадо» Тагир Калимуллин.

Президент «Опоры России» Александр Калинин поддерживает решение о сохранении порога беспошлинного ввоза на уровне 200 евро. По его словам, эта сумма выглядит разумной и коснется не только широкого круга граждан, но и бизнеса, который часто вынужден закупать детали к оборудованию поштучно.

«Внедрение этих решений не окажет существенного влияния на ассортимент зарубежных товаров на российских цифровых платформах, при этом селлеры могут переориентироваться на позиции более доступного ценового сегмента», — сообщил представитель Wildberries в ответ на запрос издания.

В 2024 году продажи иностранных маркетплейсов в России увеличились примерно на 5% до 330 млрд рублей, а локальный рынок вырос на 38% до 11 трлн рублей. В первом полугодии нынешнего года объем трансграничной торговли вырос примерно на 55% и превысил 200 млрд рублей.