Названы расходы на цветы родителей школьников

Каждый год в России к 1 сентября цена букетов устремляется в космос, что вызывает справедливое негодование у родителей школьников. Соцсети и форумы наполняются гневными комментариями возмущенных взрослых о спекуляции воротил цветочного бизнеса на желании граждан выразить благодарность учителям своих детей. Однако с явлением никто бороться не собирается, поэтому и в этом году ситуация повторится. О том, в какую сумму семейному бюджету обойдется покупка букета к 1 сентября, «МК» рассказала экономист и финансовый аналитик Анна Бодрова.

— Как сильно могут подорожать цветы к 1 сентября?

— В среднем родители школьников должны готовиться к расходу около 500–900 рублей за небольшой букет. Это базовый вариант — пять–семь роз местного производства или хризантем, без сложной упаковки — если только базовая пленка, — и экзотики. По сравнению с прошлым годом рост составит от 15% до 25%. В 2024 году такие букеты обходились в 400–720 рублей.

— В каком регионе купить букет учителю будет дороже всего?

— Наибольший скачок цен будет в Москве - с 720 рублей до 900 рублей. В регионах динамика мягче: с 400 до 500 рублей. Верхней планки у букетов, естественно, нет — все зависит от бюджета, фантазии и наличия самих цветов в магазине.

— Понятно, что в разных семьях финансовое положение очень сильно отличается. Однако если россияне с небольшими доходами захотят приобрести букет без необходимости дальше считать копейки «до зарплаты», то как им действовать? Какие цветы лучше выбрать для бюджетного варианта?

— Самые бюджетные варианты — это традиционные «учительские цветы»: гладиолусы, хризантемы, астры. Их выращивают в России в больших объемах, поэтому зависимость от импорта ниже, а себестоимость стабильнее. Розы дороже: даже если они местные, посадочный материал и удобрения завозят из-за границы. Кроме того, роза считается «праздничным» цветком, и перед 1 сентября спрос на нее возрастает. Экономнее всего будет приобретать товары местного цветоводства — в разных регионах это разные цветы.

— Лучше покупать цветы поштучно и самим составлять букет? Или все же выгоднее готовый вариант в упаковке?

— По отдельным цветам всегда выходит дешевле. Но тут нужно учитывать, что готовый букет — это не только цветы, но и работа флориста, упаковка, декоративные элементы. К 1 сентября именно эти услуги заметно дорожают: наценка может составлять до половины от стоимости цветов. Поэтому если семья готова самостоятельно собрать композицию, можно сэкономить несколько сотен рублей. Но многие покупатели выбирают удобство, то есть готовый букет.

— Можно заранее купить букет, чтобы было выгоднее для семейного бюджета? Или тут уже не сэкономишь?

— Большого смысла покупать заранее нет. Цветы — скоропортящийся товар, и уже через пару дней букет как минимум потеряет свежесть. Магазины, наоборот, в последние дни августа поднимают цены, потому что идут за спросом, а он максимальный. Если и можно немного сэкономить, то только выбрав цветы на оптовых базах или в небольших павильонах у метро, а не в салонах с красивой упаковкой и доставкой.

— На что еще, кроме цветов, могут вырасти цены к 1 сентября: на шоколадные конфеты, которые тоже часто дарят учителям, на «наборы первоклассника» или что-то еще?

— Традиционно в конце августа дорожает все, что связано со школой и подарками. Шоколадные конфеты действительно становятся чуть дороже — примерно на 10–15%, так как производители закладывают рост себестоимости какао и упаковки. Канцелярские товары — тетради, пеналы, «наборы первоклассника» прибавляют в цене еще заметнее — до 20%. Здесь действует сезонный фактор, потому что август — пик покупательского спроса на подобные товары. Кроме того, дорожают услуги: например, фотосессии «Первого звонка» или организация школьных линеек, если ими занимаются частные подрядчики.