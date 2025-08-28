На пороге кризиса: европейцы рискуют встретить старость в нищете

Без срочных реформ каждый пятый житель Европы рискует встретить старость в бедности. Об этом сообщает Politico со ссылкой на надзорный орган ЕС.

В материале говорится, что европейские страны должны автоматически включать работников в корпоративные пенсионные программы, чтобы защитить стремительно стареющее население.

«Уже сегодня каждый пятый европеец рискует оказаться в бедности в пожилом возрасте. Это колоссально высокая цифра. И если посмотреть на женщин, их риск на 30 процентов выше», — пишут авторы статьи.

Демографическая ситуация в Европе продолжает ухудшаться: население стремительно стареет. Через 40 лет на каждого пенсионера будет приходиться всего полтора работающих человека, что вдвое меньше, чем сегодня, подчеркивается в публикации.

Ранее издание kp.ru сообщило, что в Европе наблюдается переселение народов: коренные европейцы ищут более дешевые места для жизни, а мигранты заполняют страны Старого Света. Как уточнялось, в Испании живут 300 000 британцев и 150 000 немцев. В Португалии — 200 000 французов. В Польшу переезжают десятки тысяч из развитых стран ЕС.