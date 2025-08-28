Сбер упростил регистрацию ИП

Сбер внедрил нейросетевую модель GigaChat в приложение «СберБанк Онлайн», благодаря чему предпринимателям станет проще регистрировать ИП, сообщает пресс-служба банка.

Теперь ИИ научился анализировать сферу деятельности предпринимателя, интерпретировать ее в соответствии с законодательством и предлагать правильные коды ОКВЭД при регистрации.

Как отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес Сбера» Алексей Шашкин, за несколько месяцев через «СберБанк Онлайн» зарегистрировалось более 3,5 тыс. предпринимателей.

«Около 70% — в возрасте до 40 лет. Самый популярный выбор у новых ИП — онлайн-торговля. Люди открывают интернет-магазины, выходят на маркетплейсы, используют соцсети и другие цифровые каналы продаж. Кроме интернет-торговли активно развиваются направления транспорта и розничной торговли», — рассказал он.

По словам Шашкина, главная задача – сделать старт максимально комфортным для предпринимателя.

«Подбор кодов ОКВЭД с помощью GigaChat — еще один шаг в этом направлении. Теперь даже те, кто впервые регистрирует ИП, могут сделать это за несколько минут», — сказал он.

Шашкин добавил, что ИИ Сбера снижает порог входа и открывает новые возможности.

«На предстоящем Восточном экономическом форуме предприниматели смогут познакомиться с эффективными технологическими решениями, включая AI-помощников на базе GigaChat для автоматизации ключевых бизнес-процессов», — заключил он.

Напомним, сервис регистрации ИП через «СберБанк Онлайн» работает с первого квартала 2025 года.