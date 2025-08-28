Что изменится для россиян с 1 сентября: новые законы в сфере финансов

С приходом осени вступят в силу ранее принятые законы. В основном они связаны с борьбой против мошенников, однако некоторые затрагивают более профильные моменты. Нормативные акты коснутся как бизнес, так и обычных граждан. Собрали самые значимые из законов.

Лимиты на снятие наличных Заморозка выдачи кредитов Новые правила премирования «Вторая рука»

Лимиты на снятие наличных

Их ввели законом №41-ФЗ от 01.04.2025 [1] . С сентября банки смогут ограничивать клиенту размер выдачи наличных денег до:

50 тысяч рублей в день.

100 тысяч рублей в месяц.

Конкретные меры определит финансовая организация, если выяснит, что человек находится в базе данных ЦБ и МВД России о мошеннических операциях. В него попадают, если в транзакциях клиента замечены подозрительные действия:

Частые переводы между разными лицами, с которыми ранее не было операций.

Нетипичная активность пользователя: снимает средства в необычное время суток или в удаленном от места жительства банке.

Ошибается при вводе данных от карты или счета.

Зачем вводят закон? Лимит на снятие наличных нужен для борьбы с дропперами и мошенниками. Так как участились случаи, когда бумажные деньги передают третьим лицам, государство стремится обелить их и пресекать попытки отмыва или воровства.

Стоит учесть, что в базу данных мошенников ЦБ и МВД пользователь может попасть случайно. В таком случае он сможет оспорить решение регулятора и правоохранительных органов, написав заявление в свой банк или напрямую Центробанку.

Заморозка выдачи потребительских кредитов

С сентября кредиты и займы начнут замораживать перед их выдачей. Для установки нормы был принят закон №9-ФЗ от 13.02.2025 [2] . Финансовые организации будут удерживать средства от 50 тысяч рублей, чтобы избежать случаев дроппинга и мошенничества.

Будет выстроен следующий порядок действий в зависимости от суммы долга:

Для кредитов и займов от 50 до 200 тысяч рублей пауза составит от 2 часов с момента подписания договора.

Для кредитов от 200 тысяч рублей — заемщик получит средства не ранее чем через 48 часов после заключения сделки.

Тем не менее, для отдельных категорий периода охлаждения не будет. В их числе ипотека, автокредиты, образовательные кредиты и другие ссуды, для подтверждения которых требуются дополнительные документы.

Зачем вводят закон? Аналогично лимитам на снятие средств — чтобы бороться с злоумышленниками. Даже с учетом самозапрета на кредиты, который может подключить каждый пользователь «Госуслуг», сохраняются риски выдачи кредитов людям, которые участвуют в махинациях третьих лиц.

Новые правила выплаты премий

Согласно закону №144-ФЗ с сентября работодатели смогут прописывать условия для премирования и денежного наказания сотрудников [3] . Предварительно их обсуждают с профсоюзами, затем согласуют внутри компании или учреждения. Работники будут обязаны получить коллективный договор с утвержденными деталями выплат и штрафов.

Однако мера не станет обязательной к исполнению. То есть, работодатель может не уточнять условия премий. Хотя если он их согласует и не будет соблюдать, его оштрафуют:

Для должностных лиц и предпринимателей без юридического образования санкция будет от 1 до 5 тысяч рублей.

Для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Зачем вводят закон? Государство стремится регулировать дополнительные выплаты для работников, потому пока факультативно создает для этого условия. Меры позволят сделать механизм премирования и наказаний более прозрачным.

«Вторая рука» для подтверждения транзакций

Банк России в сентябре запустит механизм, по которому отдельные операции клиента будет подтверждать его доверенное лицо: родственник, друг или коллега [4]. Пользователь сам будет определять виды сделок, где потребуется участие третьего лица для их фиксации. Например, для перевода крупных сумм или получения кредита.

Например, Петр подключил для контроля своих переводов друга Ивана. При каждом переводе на сумму от 5 тысяч рублей Ивану приходит смс-уведомление, где ему необходимо подтвердить транзакцию в течение 12 часов. Он уточняет цель сделки у самого Петра, на случай, если его обманывают мошенники. Далее Иван дает ответ и транзакция проходит.

Зачем вводят механизм? Так как банки не могут детально проверять каждый перевод средств, это предлагают доверить отдельным людям в кругу клиента. В случае, если его обманывают мошенники, сделку получится заморозить или вовсе отменить.