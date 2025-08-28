Грязный входной коврик может ударить по кошельку россиян
Россиян могут начать штрафовать за грязный входной коврик. Юрист Екатерина Нечаева рассказала «Абзацу», что такое возможно, если грязь угрожает здоровью людей.
Как отмечается, под административную статью о нарушении санитарно-эпидемиологических требований можно подпасть, если коврик имеет признаки гниения, зловония или инфекций. В таком случае граждан оштрафуют на сумму в размере 500-1000 рублей.
«Эксперт добавила, что требование относится и к магазинам: деятельность предпринимателей могут приостановить и оштрафовать их на 2 тысячи рублей», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что дачнику, чей участок зарос травой, грозят штрафы сразу по нескольким статьям КоАП. В том числе человека могут наказать за нарушение противопожарных правил. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в одном из недавних своих определений особо указал: на садоводов и огородников распространяются противопожарные правила. А правила обязывают косить траву.