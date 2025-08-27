Популярные товары могут запретить продавать на маркетплейсах

Депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов выступил за введение запрета в РФ на продажу магических товаров на маркетплейсах, передает NEWS.ru.

По словам собеседника, из-за данных атрибутов здоровью детей наносится духовный и моральный вред. Эти товары не менее опасны, чем алкогольная и табачная продукция, считает он.

Как уточнил эксперт, сегодня любой школьник может заказать на маркетплейсе «магический набор» с доставкой на дом — свечи для ритуалов, оккультную литературу, атрибуты для гаданий.

«Это не менее опасно, чем алкоголь или табак, поскольку наносит удар по духовному и психическому здоровью детей. Необходимо внести оккультную продукцию в перечень товаров, запрещенных к дистанционной торговле», — подчеркнул Иванов.

Депутат отметил, что магические атрибуты стали массовым товаром на маркетплейсах, наравне с бытовой техникой и одеждой. Продавцы рекламируют их как инструмент для влияния на судьбу, что привлекает подростков. Интернет-платформы не контролируют возрастные ограничения, что позволяет деструктивному контенту попадать к детям.

Ранее сообщалось, что продажи карт Таро на маркетплейсах этим летом сократились на 46% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, значительно упал интерес к рунам для гадания, а именно на 43% в годовом выражении.