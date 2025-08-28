Экономист объяснил, к чему приведет ежеквартальное повышение зарплат

Если в России введут ежеквартальное повышение зарплат, то это приведет к разгону инфляции. Об этом Общественной Службе Новостей заявил замдиректора Центра трудовых исследований ВШЭ, доктор экономических наук Ростислав Капелюшников.

© Газета.Ru

Так эксперт прокомментировал инициативу депутата Госдумы Сергея Миронова, предложившего премьер-министру Михаилу Мишустину ввести обязательную ежеквартальную индексацию заработных плат с привязкой к уровню инфляции. Однако для экономики повышение зарплат четыре раза в год станет ударом, считает Капелюшников.

«Мировой опыт показывает, что такого рода индексация служит весьма мощным фактором высокой инфляции, это сильная проинфляционная мера. Такого рода меры были в некоторых странах, и от них в результате отказались», ― подчеркнул эксперт.

Напомним, предложение Миронова предполагает, что в ТК РФ должны быть внесены изменения, согласно которым все работодатели, включая государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также организации частного сектора, обязаны будут каждый квартал повышать зарплаты для обеспечения баланса между динамикой заработной платы и инфляцией.

До этого председатель Союза «Цифровой мир», доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев объяснил, что значительный разрыв между номинальными и реальными доходами россиян связан с тяжелыми условиями, в которых оказались предприятия, так как в сегодняшней ситуации им недоступны кредиты и ради выживания они вынуждены брать средства из зарплат работников. По словам эксперта, рост зарплат россиян обгонял инфляцию только до 2011 года. Тогда реальные доходы увеличивались на фоне того, что экономика росла опережающими темпами, у предприятий были средства для достойных выплат работникам.