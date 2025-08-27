ЦБ напомнил о механизме периода охлаждения по кредитам

В России с 1 сентября заработает период охлаждения по потребительским кредитам и займам, напомнили в Центробанке. С этой даты воспользоваться кредитом или займом на сумму от 50 тысяч до 200 тысяч рублей можно будет только через 4 часа после подписания договора с кредитной организацией, а свыше 200 тысяч рублей - лишь через 48 часов. Пока действует период охлаждения, человек будет вправе отказаться от заемных денег без уплаты процентов и штрафов.

Новые правила установлены законом, который призван защитить россиян от оформления кредитов под воздействием мошенников. Также он поможет тем людям, кто принял поспешное или эмоциональное решение взять деньги взаймы, а потом трезво оценил свою долговую нагрузку и передумал. Закон распространяется на кредиты и займы, которые оформляются как онлайн, так и в офисе банков или микрофинансовых организаций.

"Период охлаждения не будет действовать для кредитов и займов размером до 50 тысяч рублей, а также ипотечных, образовательных кредитов и автокредитов (если деньги перечисляются продавцу автомобиля - юридическому лицу). Быстро приобрести товары и услуги в кредит можно будет только в том случае, если человек пришел в магазин (организацию). Отсрочка не коснется кредитов, которые оформляются при участии созаемщика или поручителей, а также доверенного лица заемщика", - разъяснил представитель Банка России.

Без задержек также допустимо рефинансировать ранее выданные кредиты и займы, но только если общая сумма долга при этом не увеличивается. При увеличении суммы по действующему договору или при повышении лимита по кредитной карте период охлаждения применяться будет, а его длительность определит размер предоставленного кредита, добавили в ЦБ. Например, если лимит по кредитной карте составляет 180 тысяч рублей и клиент увеличивает его на 30 тысяч рублей, то длительность периода охлаждения составит 48 часов.

Все кредиторы с 1 сентября будут обязаны сообщать своим клиентам в письменной форме о сроке предоставления денег, а также напоминать о возможности отказаться от них в течение периода охлаждения.