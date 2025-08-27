Одной категории россиян предложили бесплатно выдавать бензин

В России предложили бесплатно выдавать бензин для владельцев автомобилей одной категории граждан. Член Общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков в беседе с «Абзацем» подчеркнул, что право на топливо должны получить люди, которые испытывают финансовые трудности и не могут обойтись без автомобиля из-за проблем со здоровьем.

Как уточнил собеседник, любая помощь подобного рода должна быть адресной. В частности, поддерживать следует инвалидов, которым затруднительно передвижение без автомобиля, отметил Янков.

«Если говорить о рядовых автомобилистах, то это могут быть жители каких-то отдаленных мест, куда регулярно не ходит общественный транспорт», – добавил член Общественного совета.

Ранее Геннадий Шмаль, президент Союза нефтегазопромышленников РФ, заявил NEWS.ru, что цены на бензин в России неизбежно вырастут. По его словам, проблемы с экспортом российских энергоносителей сказываются на внутренних ценах на топливо.

Собеседник отметил, что «это отдельный большой вопрос». Он уточнил, что «повышение неминуемо». Эксперт охарактеризовал ситуацию с санкциями как сложную. Он отметил, что продажа нефти пока идет успешно, однако Китай и Индия приобретают российскую нефть с уценкой.