Россияне в Латвии и Эстонии получат заблокированные санкциями пенсии

Россия перевела гражданам РФ, проживающим в Латвии и Эстонии, пенсии на 15,4 млн евро. Это сумма за первые три квартала этого года, она находилась под блокировкой из-за санкций, сообщает ТАСС.

Российские пенсии получат более 13 тысяч человек, большинство из которых проживают в Латвии. Выплаты будут производиться с 8 сентября.

Пенсионеры, проживающие за границей, получают средства из Соцфонда раз в квартал на счет, открытый в иностранном банке, или через зарубежное пенсионное ведомство. Перевод должен одобрить представитель иностранной стороны. В августе соответствующее согласие было получено от компетентных органов Латвии и Эстонии.